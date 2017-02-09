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Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

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Кадр из фильма «Конг: Остров черепа»
© Фото: top-reviews

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Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

10 февраля. «Обитель зла: Последняя глава»

 

«Обитель зла» — серия фильмов ужасов режиссера Пола Андерсона. Первая картина появилась в 2002 году. Главная героиня франшизы — девушка Элис, которая противостоит медицинской корпорации «Амбрелла», виновной в биологической катастрофе планетарного масштаба. Ее роль играет Милла Йовович, жена Андерсона.

Съемки шестой части «Обители зла» должны были начаться в 2013 году, но их отложили из-за беременности Йовович. Работу над фильмом возобновили только спустя год, поэтому лента выходит в прокат позже запланирвоанного - в феврале 2017 года.

В «Последней главе» Элис, героиня Йовович, возвращается в Раккун-сити, где все началось. Теперь в этом городе корпорация «Амбрелла» готовится к последнему удару по выжившим. Интересно, хватит ли духа режиссеру и его жене, чтобы действительно поставить точку и попрощаться с их любимой франшизой - «Обителью зла»? Вопрос остается открытым.

Съемки фильма сопровождались ужасными событиями. В октябре 2015 года дублерша Миллы Йовович Оливия Джексон серьезно пострадала в результате несчастного случая на съемках. Она врезалась на мотоцикле в съемочное оборудование. Джексон провела две недели в медикаментозной коме, в итоге ей пришлось ампутировать руку.

Также во время съемок шестой части франшизы в декабре 2015 года в Южной Африке погиб техник Рикардо Корнелиус. Он был задавлен армейским вездеходом, который находился на вращающейся платформе и случайно свалился с нее. 

Режиссер: Пол Андерсон

Главный герой: актриса Милла Йовович

Жанр: ужасы, фантастика, боевик

Видео: SonyPicturesRU

 

16 февраля. «Патерсон»

 

Фильм известного режиссера Джима Джармуша «Патерсон» - одна неделя из жизни водителя автобуса по фамилии или имени Патерсон в городе Патерсон. Такой город действительно существует в штате Нью-Джерси. Главный герой встает по утрам по беззвучному будильнику, отправляется на работу, а по дороге сочиняет про себя стихи, которые иногда записывает в тетрадь.

Дома его ждет жена и муза Лора - она каждый день придумывает новое хобби: печь капкейки, исполнять кантри, разрисовывать занавески в ванной. Вечерами после работы Патерсон выгуливает своего бульдога Марвина и выпивает кружку пива в баре.

По мнению кинокритика Антона Долина, автора книги «Джим Джармуш. Стихи и музыка», который пишет для издания «Медуза», режиссер именно для того погружает свой фильм в рутину, чтобы показать, как «из такого сора» вырастает поэзия. Каждая незначительная деталь, вроде семейного обеда, прогулки с псом или субботнего похода в кино, превращается в приключение.

Режиссер: Джим Джармуш

Главный герой: актер Адам Драйвер (звезда новых «Звездных войн»)

Жанр: лирическая комедия

Видео: Официальные Трейлеры

 

2 марта. «Логан»

 

Фильм режиссера Джеймса Мэнголда «Логан» - третья и финальная картина про постаревшего Росомаху из «Людей Икс». Главного героя по-прежнему играет Хью Джекман. Герой Джекмана в фильме сильно постарел, но ему предстоит сразиться со своим давним врагом.

Рассказ начинается с того, что в недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс - Чарльзе Ксавьере, лидере и основателе «Людей Икс», который прячется неподалеку от мексиканской границы.

Однако Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, таинственной девочкой Лаурой Кинни, которую преследуют темные силы. Судя по трейлерам, Лаура очень любит Россомаху и привязывается к нему, при этом она сама обладает примерно такими же суперспособностями и крайне опасна.

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Главный герой: актер Хью Джекман

Жанр: фантастика, боевик, драма

Видео: iVideos

 

9 марта. «Конг: Остров черепа»

 

Самая знаменитая горилла всех времен вернется в кинотеатры в марте с выходом фильма «Конг: Остров черепа». Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытому туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию.

Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова, главным из которых оказывается гигантская обезьяна Конг. По словам продюсера фильма Алекса Гарсии, рост чудовища составляет 30,5 метров. «Он единственный в своем роде. Его рост составляет 100 футов», - сказал он. Это лишь немногим больше оригинальной версии 1933 года, самой крупной на сегодняшний день, того Конга оценивали в 25 метров.

В картине снялись сразу несколько звезд мирового масштаба: лауреат Канн Сэмюэль Л. Джексон, обладатель «Золотого глобуса» Том Хиддлстон и лучшая «оскаровская» актриса прошлого года Бри Ларсон. К 2020 году Конг должен встретиться с Годзиллой на одном экране, это будет впечатляющим противостоянием - рост радиоактивного ящера версии 2014 года составляет 102 метра.

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Главные герои: вся команда на острове

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Видео: WBRussia

 

30 марта. «Призрак в доспехах»

 

К 2029 году, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям, практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но это принесло и новую опасность для человека: стал возможным «взлом мозга» и ряд других преступлений, связанных непосредственно с кибертехнологиями.

Давно разыскиваемый хакер, которого прозвали Кукловодом, начинает вмешиваться в политику, и тогда «9-й Отдел» Бюро Общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащенный по последнему слову техники, получает приказ расследовать это дело и остановить Кукловода.

Главную роль – киборга Мотоко Кусанаги – в картине играет Скарлетт Йоханссон. Киборг, которая возглавляет отдел по борьбе с киберпреступниками. Кусанаги носит термооптический костюм, делающий ее невидимой. Судя по последнему трейлеру, героиня Йоханссон была уверена, что ей спасли жизнь, превратив в киборга. Однако в конце ролика она слышит другую версию: «Они не спасли твою жизнь, а украли».

Режиссер: Руперт Сандерс

Главный герой: актриса Скарлетт Йоханссон

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Видео: Официальные Трейлеры

 

13 апреля. «Форсаж 8»

 

Пристегните ремни - гонка продолжается. Очередной фильм выйдет на экраны спустя 15 лет первого эпизода «Форсажа». Гавана, Берлин, Нью-Йорк - для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется Терон  - одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

По сюжету, команда «Форсажа» обрела некое подобие нормальной жизни, но в какой-то момент Терон все же возвращает героя Дизеля в криминальный мир. В картине снялись уже ставшие легендами франшизы Вин Дизель, Шарлиз Терон, Дуэйн «Скала» Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Джордана Брюстер и другие.

Финальные съемки сопровождал большой скандал, в ходе которого актер Дуэйн Джонсон называл некоторых своих коллег непрофессионалами, трусами и сопляками. Главным образом посыл был адресован актеру Вину Дизелю. Актеры, участвующие в съемках восьмой части фильма «Форсаж», рассказали, что Джонсону не нравились все решения и предложения Дизеля, выступающего также сопродюсером фильма.

Режиссер: Феликс Гэри Грей

Главные герои: вся команда

Жанр: боевик, триллер, криминал

Видео: iVideos

 

27 апреля. «Жена смотрителя зоопарка»

 

Фильм режиссера Ники Каро рассказывает о судьбе сотрудников Варшавского зоопарка, которые во время оккупации Польши прятали евреев у себя дома и в клетках для животных. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн и Даниэль Брюль.

Картина снята по роману, опубликованному в 2007 году, который основан на реальной истории из жизни работников Варшавского зоопарка. Во время оккупации Польши Ян и Антонина Забинские прятали от нацистов сотни евреев в опустевших клетках. Помимо этого, почти дюжина людей прятались у них дома.

Ян был участником польского антиоккупационного подполья, центр которого располагался на территории зоопарка. В условиях постоянной опасности супруги старались сохранить подобие нормальной жизни для своих «подопечных», ухаживали за оставшимися животными и даже организовывали концерты.

Режиссер: Ники Каро

Главные герои: актеры Джессика Честейн и Йохан Хелденберг

Жанр: драма, военный, биография, история

Видео: Meduza

 

4 мая. «Стражи Галактики. Часть 2»

 

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Судя по трейлерам, во втором фильме «Стражей» появятся новые герои, например, Аиша с золотой кожей. Про сюжет картины из роликов понятно не очень много - ясно лишь, что маленькому Груту очень хочется взорвать бомбу, а Питеру Квиллу - скрыть свои чувства к Гаморе. Режиссером картины стал Джеймс Ганн, он же снимал первую часть. В главных ролях снялись Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и Брэдли Купер. Грута, как и прежде, озвучивает Вин Дизель.

Режиссер: Джеймс Ганн

Главные герои: вся команда

Жанр: фантастика, боевик

Видео: MARVEL Россия

 

18 мая. «Чужой: Завет»

 

Выжившие члены команды «Прометея» Элизабет и андроид Дэвид сделали первый шаг навстречу разгадке тайны инженеров. Теперь пришло время узнать остальную правду, которая укрыта на родной планете белесых великанов - Рай. Любопытно, что название фильма изначально было «Чужой: Потерянный рай», однако потом его поменяли на «Чужой: Завет», которое отсылает к названию корабля для экспедиции.

Кроме названия также изменили дату выпуска фильма – он должен был выйти на три месяца позже, в августе 2017 года. Официальный постер для картины получился минималистичным - на нем нет даже названия фильма, только слово «Беги». В новом «Чужом» главную роль исполняет Майкл Фассбендер - он играет андроида, выжившего в экспедиции «Прометей».

Режиссер: Ридли Скотт

Главный герой: актер Майкл Фассбендер

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Видео: Русские Трейлеры HD

 

25 мая. «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки»

 

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека.

Поможет спастись лишь могущественный артефакт - трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. В пятой части серии, несмотря на слухи, что преждних героев не будет, все же снялись и Джонни Депп, и Орландо Блум, а также в картине снялись Хавьер Бардем, Кая Скоделарио и Стивен Грэм.

Режиссеры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Главный герой: актер Джонни Депп

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

Видео: Disney Movie Trailers

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