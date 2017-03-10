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Петербург 20 мая захлестнет День уличной музыки

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    Всего на фестивале будет задействовано более 120 исполнителей на 16 площадках.

    Петербург 20 мая захлестнет День уличной музыки - фестиваль свободного звучания пройдет в Северной столице во второй раз. Выступления пройдут на 16 площадках, объединив жителей и гостей города атмосферой творчества.

    Фестиваль соединит людей, любящих искусство, и сотрет границы между музыкантами и слушателями. День уличной музыки превратит Петербург в уникальное музыкальное пространство - в течение дня живой звук будет задавать единый ритм города.

    В 13:00 одновременно несколько центральных площадок дадут старт Street Music Day 2017. Всего на мероприятии будет задействовано более 120 исполнителей. Дополнять выступления музыкантов будут художники, танцоры и поэты.

    Кроме того, каждый гость получит шанс проявить себя на площадке для «открытого микрофона». Завершить День уличной музыки планируется большим джемом музыкантов, который объединит творческую энергию и сблизит участников и гостей фестиваля.

    Официальная встреча «ВКонтакте»

    Где: улицы Петербурга

    Когда: 20 мая с 13 до 21 часа

    Стоимость: бесплатно

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