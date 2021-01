Сериал "Секс в большом городе" получит продолжение с актрисами оригинала, выйдет на HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max представил официальное подтверждение, что легендарный сериал "Секс в большом городе" получил продолжение картины. Сиквел решили снимать по формату мини-сериала.

Актрисы оригинального сериала продолжат так же в нём играть и займут свои же роли - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Однако, не все актрисы вернулись к съёмкам, так как актриса персонажа Саманты Ким Кэтролл в продолжении не снимется.

Сиквел будет называться "And just like that…". В мини-сериале будет десять эпизодов, хронометраж которых пока остаётся неизвестным. Сара Джессика Паркер поделилась в своем Instagram-аккаунте тизером будущего проекта. В коротком ролике можно заметить виды Нью-Йорка, а также анонс названия шоу.

Съемки продолжения намечены на весну 2021 года в городе Нью-Йорк. Дата выхода сериала пока остаётся неизвестной для зрителей.