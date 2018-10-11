В Петербурге снимают сериал от HBO про Екатерину Великую

В Петербурге и Петергофе проходят съемки сериала об императрице Екатерине Великой, которую играет обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Работа над сериалом началась в Северной столице 9 октября. Сцены снимали на Дворцовой площади, на набережной Зимней канавки и в парках Петергофа.

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Планируется что мини-сериал будет состоять из четырех частей. Режиссером стал Филип Мартин, который работал над фильмом «Хокинг» и сериалом «Корона».

На экранах произведение появится в 2019 году. Его покажут на канале HBO, знаменитого по «Сексу в большом городе» и «Игре престолов».