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Топ-5 небольших сериалов 2018 года для просмотра вечерком

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© Фото: Netflix

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Лучшие сериалы, которые точно скрасят дождливый вечер – «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку кинокартин, которые не отнимут много времени и порадуют качеством.

С начала 2018 года вышло немало первоклассных комедий, драм, мультиков, хорроров, триллеров, боевиков и, разумеется, сериалов.

Если все это время прошло для вас в хлопотах, а вы хотите морально и физически расслабиться, то предлагаем потратить немного времени и погрузиться в миры отличных новых сериалов.

«Озарк» (Ozark)

 

Главный герой Марти Бёрд – финансовый консультант. У него есть жена Вэнди и двое детей. Он примерный семьянин и вообще отличный парень, только есть одно «но»: вместе со своим коллегой он отмывает деньги наркобарона.

В один день вся их схема рушится. Теперь семья вынуждена тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури, чтобы вернуть долг картелю.

Может показаться, что «Озарк» похож на сериал «Во все тяжкие», на самом деле это не так. Пока Уолтер Уайт проходит путь от «хорошего парня» до главного подлеца, Марти Бёрд двигается ровно в противоположную сторону.

Жанр: триллер, драма, криминал

Вышло серий: 20

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Алиенист» (The Alienist)

 

Действие сериала разворачивается в 19 веке в Нью-Йорке. Городские трущобы взбудоражила череда жестоких убийств, жертвами которых стали дети. Каждое новое преступление оказывается все изощреннее – будто исполняется какой-то кровавый ритуал.

Комиссар полиции и будущий президент США Теодор Рузвельт решает самостоятельно взяться за поимку преступника. Он отправляется на его поиски, собрав группу профессионалов в криминалистике, ранее работавших с необычными делами: специалиста по умственным патологиям – психолога-алиениста, репортера уголовной хроники газеты «Таймс», женщину-полицейского и двух братьев-детективов.

Глава Paramount Эми Пауэлл так высказалась о сериале: «Особенный психологический триллер, в котором прекрасно показана атмосфера Нью-Йорка того времени. Уникальное видение Кэри Фукунаги (исполнительный продюсер сериала) и его способность создавать атмосферные истории – как раз то, что было нужно для этого проекта».

Жанр: детектив, драма

Вышло серий: 10

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Видоизмененный углерод» (Altered Carbon)

 

События сериала отправляют зрителя на Землю будущего, в 27 век. Люди научились «выгружать» человеческое сознание из одного тела в другое. Это идеальный мир и для преступников, и для полицейских, и для армии.

Бывшего военного спецназовца и повстанца Такеси Ковача нанимает миллиардер Бэнкрофт для расследования гибели одного из своих тел. Внешне все выглядит, как обычное самоубийство.

Однако Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Вышло серий: 10

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Патрик Мелроуз» (Patrick Melrose)

 

Мелроуз – плейбой, аристократ и алкоголик. Годами он жил на широкую ногу: был завсегдатаем вечеринок, начинал утро с дорогого виски, проводил ночи с разными женщинами.

С возрастом он понял, что все эти излишества – всего лишь способ забыть о своем непростом детстве: избиениях отца и абсолютного безразличия матери.

Патрик находит в себе силы пробраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению.

Жанр: драма

Вышло серий: 5

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Кобра Кай» (Cobra Kai)

 

Джонни Лоуренс – разорившийся неудачник, который ничего не добился за всю свою жизнь. Он считает, что его последний шанс на нормальную жизнь – это открытие печально известной школы карате «Кобра Кай». Попытка наладить свои дела сводит Джонни с Дэниелом ЛаРуссо – успешным мужчиной, который изо всех сил старается сохранять жизненную гармонию.

Ребята знали друг друга еще 30 лет назад и были заядлыми соперниками. Встретившись вновь, Дэнни и Джонни пытаются избавиться от демонов прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом – с помощью карате.

Жанр: боевик, драма, комедия

Вышло серий: 10

Рейтинг IMDb: 8.9/10

Фото: comingsoon.net

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