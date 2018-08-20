«Ночь кино»: в Петербурге бесплатно покажут три российских фильма

В рамках акции «Ночь кино», которая состоится 25 августа, на «Ленфильме» и в кинотеатрах «Родина», «Чайка», «Восход» бесплатно покажут три российских киноленты.

Речь идет о приключенческой картине «Танки», сказке «Последний богатырь» и фэнтези «Рубеж». Все фильмы отбирались зрительским голосованием. Показы начнутся с 18:00.

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Северной столице в третий раз. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и Фонд кино.

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Ранее сообщалось, что режиссер фильмов «Ледокол» и «Селфи» Николай Хомерики снимет мистический триллер о Петербурге под названием «Девятая».

Главные роли в картине сыграют Евгений Цыганов («Питер FM») и британская актриса Кая Скоделарио, известная по фильму «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».