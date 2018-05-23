В Павловском парке 27 мая и 3 июня пройдет «Сиреневый променад»

В музее-заповеднике «Павловск» 27 мая и 3 июня состоится традиционный праздник «Сиреневый променад». Посетители мероприятия в дни цветения душистой павловской сирени смогут прогуляться под звуки музыки с экскурсией по самым живописным уголкам парка.

Помимо экскурсии, горожане и гости города смогут принять участиев мастер-классах живописи маслом, акварелью и росписи по стеклу, послушать концерты в Розовом павильоне, посетить один из самых романтических павильонов Пиль-башню и получить незабываемые впечатления от поэтических пейзажей.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте ГМЗ «Павловск». Ранее, 22 мая, в музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Романовы. Семейный архив», посвященная 150-летию со дня рождения Николая II (для посетителей выставка работает с 24 мая, – прим. ред.).

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В музее впервые представили цельную коллекцию документов и фотографий знаменитой династии, приобретенных в прошлом году. Архив, охватывающий период русской истории с 1866 по 1920 годы, включает в 200 единиц музейного хранения.



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