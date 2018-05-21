В Пушкине 22 мая представят выставку «Романовы. Семейный архив»

Во вторник, 22 мая, в 16:00 в музее-заповеднике «Царское Село» откроется выставка «Романовы. Семейный архив», посвященная 150-летию со дня рождения Николая II (для посетителей работает с 24 мая). Музей впервые представит посетителям архив (цельная коллекция документов и фотографий, прим. ред.) знаменитой династии, обретенный в прошлом году.

Архив, охватывающий период русской истории с 1866 по 1920 годы, включает в 200 единиц музейного хранения. Среди них – телеграммы с теплыми посланиями к своим детям от императора Александра III и его супруги Марии Федоровны.

Лаконичные, но по-родительски теплые послания на телеграфных бланках от Александра III и Марии Федоровны свидетельствуют о том, как венценосная чета дорожила семейными ценностями. В разлуке, любящий отец всегда выделял время, чтобы поделиться с детьми своими успехами на охоте, рыбалке, сообщал о своем здоровье, писал о том, как скучает по ним.

На выставке представлены письма великой княгини Ксении Александровны ее младшему брату Михаилу, с которым она состояла в переписке с юных лет. Едва научившись писать, маленькие брат и сестра делились друг с другом впечатлениями о новых открытиях, веселых случаях из их еще беззаботной жизни.

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Большим событием для музея стало приобретение в составе архива нескольких автографов императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Послания императрицы дополнены ее пасхальным подарком к Ксении – собственноручно выполненным акварельным рисунком с поздравительной подписью.

В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения последнего российского императора Николая II, чья жизнь самым тесным образом была связана с Царским Селом: 18 мая (6 мая по старому стилю) 1868 года в Александровском дворце он появился на свет.

Питая с рождения самые теплые чувства к Царскому Селу, с 1905-го Николай II сделал его своей постоянной резиденцией, в которой провел последние 12 лет царствования. В Александровском дворце прошли первые месяцы заключения императора после его отречения от престола. Именно отсюда 1 августа 1917-го его семья была отправлена в ссылку в Тобольск.

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