Google сделал виртуальные копии достопримечательностей Петербурга

Компания Google оцифровала знаменитые достопримечательности Петербурга, чтобы посмотреть их смогли все пользователи интернета. Подарок в преддверии Дня города появился в сервисе «Просмотр улиц».

Цифровую копию получили Екатерининский дворец, Екатерининский парк в Царском селе и его пруды, Сумрачные аллеи Александровского парка, тюрьмы Трубецкого бастиона, Петропавловскую крепость и собор, а также музей «Гранд Макет Россия».

«Изображение на экране не заменит ощущений от личного посещения, но мы надеемся, что виртуальная экскурсия вдохновит всех на настоящее путешествие в город на Неве!» – заявили в пресс-службе Google.

Масштабные мероприятия в честь грядущего 315-летия Петербурга пройдут с 25 по 27 мая. Узнать о них подробнее можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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