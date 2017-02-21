Как провести День защитника Отечества в Петербурге

Возложения цветов



Одно из официальных городских мероприятий 23 февраля пройдёт у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Торжественное мероприятие начнется в 11:00. В нем примут участие командование Западного военного округа, представители петербургского правительства и ветераны. Стать частью церемонии может любой желающий.



Также 23 февраля - день открытия подземного Памятного зала монумента. В этом году ему исполняется 39 лет. В честь этого каждый гость сможет бесплатно посетить местную экспозицию.

Фото: fc-zenit.ru

Где: площадь Победы, 1

Когда: 23 февраля в 11:00

Военно-историческая реконструкция в парке "Екатерингоф"

Этот фестиваль в Екатерингофе готовили несколько долгих месяцев. В результате этого 23 февраля на поле парка выйдут солдаты разных эпох, участники нескольких войн, в полном обмундировании и в форме.

Войска начнут стягиваться сюда с одиннадцати часов, и уже в полдень откроют праздник торжественным построением. Позже реконструкторы представят эпизод советско-финской «войны продолжения». Затронут участники и Великую Отечественную войну, и войну на Балканах. Поскольку это будут не полные баталии, за достаточно короткое время вы увидите самые яркие моменты схваток.

Завершится фестиваль обедом с полевой кухней и лимонадом, на котором можно будет пообщаться с участниками сражений.



Фото: vk.com/event49844223

Где: улица Лифляндская, 12

Когда: 23 февраля с 11:00 до 15:30

Стоимость: вход свободный

Фестиваль "Мужфест"

В главный мужской день в семейном парке аттракционов развернется праздник крепкого духа и здорового тела: силовое и экстремальное шоу, мясо и медведь, футбол и оружие, красавицы с огнем и настольные игры.

Будет все, чтобы продемонстрировать свои лучшие мужские качества – силу, смелость, а также отдохнуть душой и телом. Рекомендовано к посещению всей семьей.

Фото: vk.com/soapfestival

Где: Проспект Обуховской обороны, 149

Когда: 23 и 24 февраля с 14:00 до 17:00

Стоимость: вход свободный

Шоу "Дембельский альбом"

Ко Дню защитника Отечества театр Лицедеи подготовил шоу "Дембельский альбом" в кабаре театра. Гостей будут веселить знаменитые артисты театра «Лицедеи»: Леонид Лейкин, Анвар Либабов, Виктор Соловьёв, Анна Орлова, Александр Скворцов. Также порадуют и более молодые, но уже полюбившиеся зрителям, артисты театра «Лицедеи» - Юрий Музыченко, Полина Бондарь, Анна Никитина, Александр Гусаров, Наталья Дёмина и другие артисты.

Представление будет проходить в большом Зале-кабаре со столиками на 4, 6, 8, и 10 чел., благодаря чему будет возможность также заказать любые напитки, закуски и блюда. В конце вечера - дембельская дискотека прямо на сцене театра.

Фото: licedei.com

Где: улица Льва Толстого, д. 9

Когда: 23 по 25 февраля в 18:00

Стоимость: 3 000 рублей (ужин входит в стоимость билета)

Музей Восстания Машин v.2.0

В Петербурге открывает свои двери музей, посетителей которого ожидает удивительное зрелище: перед ними предстанут трёхметровые подвижные металлические роботы. Каждая фигура весит около 500 килограммов.

На площади более одного квадратного километра разместились пять тематических залов, в которых можно встретитесь персонажей из популярных фильмов и комиксов. Автоботы и Десептиконы, Хищники и Чужие, Терминатор и Хэллбой, мифические животные и другие персонажи ждут гостей в Музее Восстания Машин v.2.0. Кроме того, можно увидеть выставку ретроавтомобилей и мотобайков.

Фото: kudago.ru

Где: улица Ломоносова, 5 (Парголово)

Когда: 21–26 февраля 11:00–22:00

Стоимость: 250-500 рублей

Забег за ЗОЖ

В День защитника Отечества в Петербурге состоится "Русская пробежка за трезвость и здоровый образ жизни". Участники пробегут по центру города, совершая остановки у памятников ВОВ. В пробежке могут принять участие и взрослые и дети.

"Русские пробежки" проводятся уже более 6 лет по всей территории России. В петербургской пробежке примет участие инициативная группа "За мир без наркотиков", а также активисты "Партии Сухого Закона"

Фото: polzavred.ru

Где: старт от танции метро "Гостинный двор"

Когда: 23 февраля в 13:00

Трамвай для защитников отечества

В День защитника Отечества в Петербурге будет запущен праздничный трамвай, который отправится от Большой Посадской по улицам и проспектам, связанным с военной службой.



К примеру, на Садовой улице участники рейса увидят сразу две армейские гауптвахты и квартал в районе Инженерной улицы, который до сих пор занимает военная комендатура. Из окон трамвая можно будет полюбоваться Петропавловской крепостью и другими знаковыми сооружениями Северной столицы. Участников поездки ждут веселые конкурсы, игровая программа и возможность полюбоваться городом в самое красивое и загадочное время суток – вечерние сумерки.



Фото: пресс-служба ПБТИ

Где: старт от дома №24 на Большой Посадской улице

Когда: 23 февраля в 18:00

Стоимость: 1500 рублей

Праздничный салют

Вечером 23 февраля, военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) дадут салютный залп из двухсот орудий в шести городах России. В Северной столице фейерверк устроят у стен Петропавловской крепости

В четверг 30-залповые салюты пройдут в городах-героях и городах воинской славы. Около 400 военнослужащих будут стрелять из артиллерийских установок в Петербурге, Москве, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде.

Фото: KudaGo.com

Где: Петропавловская крепость

Когда: 23 февраля в 21:00

Вечеринка в баре Russian Paradise

Атмосферный бар Russian Paradise празднует День защитника Отечества четыре ночи подряд. С 22 по 25 февраля мужчины в центре внимания: они участвуют в «караокемании», пробуют авторские коктейли, получают подарки и томятся в ожидании пикантного сюрприза, который обязательно случится в Russian Paradise.

Команда бара накормит, напоит, да ещё и микрофон в руки даст — чтоб душа запела.

Фото: vk.com/rpbar

Где: улица Фурштатская, 1

Когда: 23 - 25 февраля с 21:00 до 7:00