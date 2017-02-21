Трамвай для защитников отечества пройдет по улицам Петербурга 23 февраля (ФОТО)

В День защитника Отечества в Петербурге будет запущен праздничный трамвай, который отправится от Большой Посадской по улицам и проспектам, связанным с военной службой, сообщает пресс-служба «Петербургского бюро транспортной информации».



К примеру, на Садовой улице участники рейса увидят сразу две армейские гауптвахты и квартал в районе Инженерной улицы, который до сих пор занимает военная комендатура. Из окон трамвая можно будет полюбоваться Петропавловской крепостью и другими знаковыми сооружениями Северной столицы.



Фото: пресс-служба ПБТИ



«Участников поездки ждут веселые конкурсы, игровая программа и возможность полюбоваться городом в самое красивое и загадочное время суток – вечерние сумерки», - сообщают организаторы рейса.



Праздничный трамвай отправится в 18:00 от дома №24 на Большой Посадской улице. Стоимость поездки: 1 500 рублей