В Петербурге побегут за трезвый образ жизни

В День защитника Отечества в Петербурге состоится "Русская пробежка за трезвость и здоровый образ жизни». Участники пробегут по центру города, совершая остановки у памятников ВОВ, сообщают организаторы кросса.

Старт назначен на 13-00 возле станции метро "Гостиный двор". В пробежке могут принять участие и взрослые и дети.

"Русские пробежки" проводятся уже более 6 лет по всей территории России. В петербургской пробежке примет участие инициативная группа «За мир без наркотиков», а также активисты "Партии Сухого Закона"

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