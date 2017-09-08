Эрмитаж: При пожаре в музее пострадали четыре кошки, никто не погиб

Государственный Эрмитаж сообщил, что при пожаре в музее пострадали четыре кошки, никто не погиб. Официальная информация появилась на странице Эрмитажа в социальной сети "ВКонтакте".

"По уточненным данным, кошки, находившиеся в подвале Эрмитажа в момент возгорания, получили дымовую интоксикацию. Четыре кошки госпитализированы, находятся в стабильном состоянии", - рассказали сотрудники музея.

Ранее стало известно о гибели четырех животных, Эрмитаж опроверг эту информацию. О пожаре в подвале 8 сентября в 12:04 сообщили очевидцы. К 12:51 пожар был полностью потушен.

Сейчас выясняются точные причины пожара, на месте работают дознаватели. По предварительным данным, огонь появился из-за неисправной проводки либо из-за непотушенного окурка. Эрмитаж работает в штатном режиме.

Фото: vk.com/hermitage_museum