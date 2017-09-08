Очевидцы сообщают о пожаре в Эрмитаже

Очевидцы сообщают о пожаре в Государственном Эрмитаже. Фотографии с дымом и пожарными машинами появились в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.

"В настоящее время ведутся работы по выявлению места задымления и его причин", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу музея. ТАСС уточняет, что дым заметили произошло на Телеграфной лестнице. В пресс-службе Эрмитаже пока не могут сказать, есть ли угроза экспонатам.

На место ЧП выехали сразу 15 пожарных расчетов, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу. Так как музей - важнейший объект исторического и культурного мирового наследия, то заявке автоматически присвоили третий номер сложности.

Фото: Instagram / @heinrich_waldmann