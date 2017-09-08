При пожаре в Эрмитаже погибли четыре музейных кота. Еще одного животного спасли прибывшие на место ЧП пожарные. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, коты задохнулись от сильного дыма в помещении. Всего в Эрмитаже от 50 до 70 защитников от мышей. О гибели котов также сообщается на официальной странице Эрмитажа в социальной сети "ВКонтакте".

"В техническом помещении в подвале находилось несколько кошек. К сожалению, не всех животных удалось спасти", - написали сотрудники музея.

При этом ТАСС пишет, что коты не погибли, а лишь пострадали. "Животные не погибли, получили дымовую интоксикацию. Их отправляют в ветлечебницу", - цитирует агентство ветеринарного врача котов Анну Кондратьеву.

О пожаре в подвале в 12:04 сообщили очевидцы. К 12:51 пожар был полностью потушен, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сейчас выясняются точные причины пожара, на месте работают дознаватели. По предварительным данным, огонь появился из-за неисправной проводки либо из-за непотушенного окурка. Эрмитаж работает в штатном режиме.

Фото: Instagram / @heinrich_waldmann