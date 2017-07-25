Очевидцы сообщают об "озере кипятка" на набережной реки Фонтанки (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают об "озере кипятка" около дома номер 191 на набережной реки Фонтанки. По их словам, трубу с горячей водой прорвало около 16:30.

"По щиколотку в теплой воде жители дома спешно переставляли автомобили и открывали водосточные люки. После телефонного звонка, через пять минут прибыл работник аварийной службы", - пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Специалисты "Теплосети Петербурга" перекрыли воду, сейчас место происшествия огорожено.

Сегодня, 25 июля, "Теплосеть" проводит испытания труб в Адмиралтейском и Кировском районах, в связи с чем днем также прорвало трубу на улице Союза Печатников.

Видео: Николай Розов / YouTube