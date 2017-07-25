На улице Союза Печатников прорвало трубу с кипятком. Аварийная бригада "Теплосети Петербурга" перекрыла Союза Печатников от Мастерской улицы до Лермонтовского проспекта. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Прорвало трубу у перекрестка Лермонтовского и Союза Печатников, от размыва просел асфальт", - пишут очевидцы. Прорыв произошел на трубе диаметром 400 мм возле дома номер 12.

Сегодня, 25 июля, "Теплосеть" проводит испытания труб в Адмиралтейском и Кировском районах, поэтому горячая вода у потребителей уже отключена.

Фото: vk.com/spb_today