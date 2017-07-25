В Петербурге 25 июля на прочность проверят трубы в двух районах

Во вторник, 25 июля, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» повторно испытает тепловые сети на плотность и прочность в Адмиралтейском и Кировском районах Северной столицы.

В Адмиралтейском районе в зону испытаний войдут тепловые сети, которые находятся на следующих адресах:

улица Бумажная, улица Перекопская, Нарвский проспект, Старо-Петергофский проспект, улица Лифляндская, улица Шкапина дома 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22-24, 28-30, 32-34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 51, набережная Обводного канала - от дома 122 до 132 дома, от 154 дома до 156 дома, нечетная сторона от дома 175 до 233 дома, Рижский проспект, Дерптский переулок, Ревельский переулок, переулок Лодыгина, Дровяная улица, Курляндская улица, Либавский переулок, улица Циолковского, улица Степана Разина, Лермонтовский проспект, Садовая улица - от набережной Крюкова канала до Старо-Калинкина моста, Калинкин переулок, набережная реки Фонтанки - от Английского проспекта до переулка Макаренко, Английский проспект, улица Лабутина, Климов переулок, Канонерская улица, проспект Римского-Корсакова - от 45 дома до 115 дома и дома 22-24, улица Союза Печатников, Прядильный переулок, Дровяной переулок, Псковская улица, Витебская улица, Мясная улица, улица Володи Ермака, набережная реки Пряжки, Мастерская улица, Матисов переулок, улица Александра Блока, Минский переулок, переулок Матвеева, улица Писарева, Рабочий переулок, 10-я Красноармейская улица - от Лермонтовского проспекта до Дровяной улицы, улица Декабристов - от набережной Крюкова канала до набережной реки Пряжки, набережная канала Грибоедова - четная сторона от дома 124 до 176 дома и нечетная сторона дома 131 до 135.

В зону испытаний Кировского района входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Балтийская улица, Баррикадная улица, улица Белоусова, улица Возрождения, улица Гладкова, улица Губина, улица Зенитчиков, улица Зои Космодемьянской, улица Ивана Черных, улица Калинина, Кемеровская улица, улица Корнеева, улица Косинова, Кронштадтская улица, Лермонтовский переулок, Майков переулок, улица Маршала Говорова, улица Метростроевцев, Молодежный переулок, Новоовсянниковская улица, Оборонная улица, Огородный переулок, Охотничий переулок, Промышленная улица, Севастопольская улица, Сивков переулок, проспект Стачек (от улицы Зенитчиков до площади Стачек), площадь Стачек, улица Трефолева, Тракторная улица, Турбинная улица, Урхов переулок, Урюпин переулок, улица Швецова.

Коммунальщики призывают жителей и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также жителей города просят не приближаться к месту вытекания воды и не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом. Если место дефекта огорожено, не заходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

Кроме того, жителей и гостей Петербурга просят не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.