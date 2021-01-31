Рэпера Оксимирона отпустили из отделения полиции

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) был отпущен из 36-го отделения полиции без составления протокола.

Данная информация была предоставлена адвокатом Павлом Ясманом. Напомним, Оксимирон был задержан во время несанкционированного митинга в воскресенье, 31 января в Петербурге.

Рэпер отметил, что он пришел на несогласованную акцию в собственный день рождения с целью выразить поддержку политическим заключенным. Сегодня Оксимирону исполнилось 36 лет. Рэпер был задержан, после чего его отвезли в отдел полиции.