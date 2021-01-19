Мужчина распылил перцовый баллончик в глаза врачу

Вблизи станции метро "Рыбацкое" случился конфликт между врачом детской поликлиники и посетителем медицинского учреждения. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства конфликтной ситуации.

В ГУ МВД сообщили, что вчера, 18 января в полицию в Невском районе поступила информация о конфликте в детской районной поликлинике по Караваевской улице. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

На месте полицейским удалось выяснить, что в поликлинике произошла конфликтная ситуация между 58-летней женщиной, которая работает педиатром, и 33-летним посетителем лечебного заведения. Между ними случилась потасовка, в ходе которой мужчина травмировал врача и распылил перцовый баллончик в глаза.

Пострадавшая была госпитализирована. После госпитализации в полицию была отправлена телефонограмма из больницы. Врачи диагностировали у 58-летней женщины травмы головы, а также ожог глаза.

Гражданин был доставлен в отдел полиции для выяснений всех обстоятельств. В отношении него сотрудники полиции составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) по факту случившейся потасовки и травм, которые получила женщина. Сейчас ведётся обсуждение о возбуждении уголовного дела.