У ГАЗели слетел кузов под Сортировочным мостом

Авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга 22 декабря. Очередной автомобиль пострадал, проезжая пол «мостом глупости» на Южном шоссе. Кадры с места происшествия были опубликованы очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Один из пользователей социальной сети отметил, что грузовой автомобиль не прошел под железнодорожными мостами. В результате ДТП кузов ГАЗели был сильно поврежден – он превратился в гармошку. В комментариях под постом пользователи отмечают, что несмотря на установленные указатели и предупреждающие знаки, многие водители грузовых автомобилей все же пытаются проехать под мостом.