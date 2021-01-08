"Мост глупости" останется на месте

Власти Петербурга не планируют реконструировать не дающий покоя крупногабаритным авто мост на Софийской улице. Об этом "Невским новостям" рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В КРТИ уточнили, что пока на изменение конструкции попросту нет средств.

Однако в комитете также напомнили, что перед "мостом глупости" установлены все необходимые дорожные знаки, предупреждающие о допустимой высоте транспортных средств и фургонов.

Напомним, 6 января очередное авто не смогло поместиться под мост, игнорируя предупреждения о габаритах моста. Фото инцидента опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Переправа построена в 2009 году. В основном, под ней застревают "Газели". У моста даже есть свой Twitter, где ведут подсчет застрявших. Скоро их будет ровно две сотни.