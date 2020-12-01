Мужчина под воздействием спиртного разбивал бутылки о памятник Узникам нацизма

Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В понедельник, 30 ноября мужчина ломал плиты памятника Узникам нацизма, а также разбивал о него бутылки. Памятник располагается на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вандалом оказался 31-летний бомж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вокруг памятника были разбросаны цветы, также там были обнаружены осколки от бутылок, плита была разломана. Мужчина, не имеющий определенного места жительства, был доставлен в изолятор временного содержания.

В настоящее время принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.