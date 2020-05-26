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Картина дня: парад Победы и рухнувшие балконы на Кирочной

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Когда Путин поручил провести парад Победы и что произошло с четырьмя балконами.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало проведение 24 июня военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Владимир Путин объявил на совещании с министрами. Он поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.

Президент также сообщил, что «Бессмертный полк» состоится 26 июля в день ВМФ. Если будут угрозы, проведение акции отодвинут ещё на месяц.

Второй темой, согласно «Монитору», стало задержание хулиганов, устроивших «шашлыки» на Вечном огне в Кронштадте. Как полагают в полиции, 35-летний петербуржец Николай в ночь на 25 мая повёз девушек на взморье и шашлыки.

Фото произошедшего выложили в соцсети неравнодушные жители Кронштадта, после чего директор Музея истории Кронштадта обратился в полицию. Машину, на которой приехали хулиганы к мемориалу, вместе с водителем задержали днём на Васильевском острове. Двух девушек доставили в отделение позже.

Их опрашивают в рамках возбужденного уголовного дела по статье 214 (вандализм) УК РФ. Следствие полагает, что дело может быть переквалифицировано по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

Третьей темой дня стало обрушение четырёх балконов в доме на Кирочной, 20. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (11:25), Topspb.tv (11:40) и «Пятый канал» (11:45).

По словам главы Центрального района Петербурга Максима Мейксина, это было самопроизвольное обрушение. Он отметил, что у фасада дома были проблемы со штукатуркой, но аварийным он не числился. На момент обрушения никаких ремонтных работ не велось. Утром 26 мая упал самый верхний балкон на шестом этаже, под его тяжестью не выдержали и нижние три балкона.

Согласно информации с сайта КГИОП, пострадавшее здание с 2001 года числится в реестре выявленных памятников.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Piter.tv и 78.ru.

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