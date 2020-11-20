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Бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве, был отправлен под домашний арест

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© Фото: pixabay.com

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Данное решение было принято судом.

Суд избрал меру пресечения петербургскому бизнесмену, которому было предьявлено обвинение в мошенничестве.

Согласно данным следствия, обвиняемый осуществлял незаконную деятельность в сговоре с сообщником с января по октябрь прошлого года. Председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» осуществлял внесение заведомо ложных данных о строительных работах, которые на самом деле не были выполнены. Средства местного бюджета, выделенные на работы, перечислялись на счет обвиняемого и приисканных организаций.

В четверг, 19 ноября, обвиняемый, занимающий должность генерального директора ООО «Строймаркет 47», был задержан. Он частично признал вину. Суд отправил бизнесмена под домашний арест до 18 января следующего года.

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