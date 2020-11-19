Житель Ленобласти выгнал людей из церкви, после чего залез в купель

19 ноября в поселке Красный Бор, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области, в одну из церквей днем вошел странный мужчина.

Незнакомец выгнал всех прихожан, находившихся в церкви, а затем залез в купель. Однако в купели мужчина пробыл недолго: в скором времени пришел батюшка, и двери в церковь удалось открыть.

Мужчина, осознавая что может быть пойман, скрылся с места происшествия. Он побежал в сторону леса, причем босиком. Личность странного посетителя церкви не установлена. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств и деталей инцидента, произошедшего в церкви.