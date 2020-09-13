В Петербурге неизвестный грозился сжечь церковь

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 сентября, в полицию поступил звонок с Малой Конюшенной улицы. Правоохранителям сообщили о мужчине в неадекватном состоянии. Он принес к шведской церкви Святой Екатерины на Малой Коншенной улице десятилитровую канистру бензина и угрожал поджечь здание.

На место происшествия в скором времени прибыли полицейские. Там они задержали 45-летнего безработного петербуржца. На него было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет). Что именно побудило петербуржца устроить пожар в церкви, на данный момент не известно.