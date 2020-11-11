Во Всеволожске неизвестный убил женщину прямо в маникюрном салоне

В Ленинградской области в городе Всеволожск неизвестный мужчина зашел в маникюрный салон и убил женщину топором. Во Всеволожском медиацентре сообщили, что инцидент произошел 11 ноября.

По информации женщина была убита в помещении салона рядом с молодежным клубом «Феникс». Очевидцы случившегося сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Дополнительные сведения о происшествии неизвестны.

В Ленинградской области в Приозерском районе уже был задержан подозреваемый в убийстве. В палатке у поселка Ягодное нашли тело мужчины, который ездил отдыхать в лес. Предполагаемого преступника задержали и допросили. Также мужчина дал признательные показания.