В Сертолово задержали женщину, подозреваемую в убийстве свекрови

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации, которая была предоставлена Следственным управлением СК России по 47 региону, тело 66-летней женщины было обнаружено в квартире в Сертолово в декабре 2020 года.

В убийстве подозревают 41-летнюю невестку погибшей. О подробностях инцидента не сообщается. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.