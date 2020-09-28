Полиция ищет убийц петербуржца, найденного в Сосновке

В воскресенье, 27 сентября, в лесопарке Сосновка, находящемся на севере Санкт-Петербурга, очевидец обнаружил окровавленное тело и вызвал полицию. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело 38-летнего мужчины, находившееся в дренажной трубе.

Мужчину зарезали. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, место происшествия оцеплено. Прямо на месте начались розыскные мероприятия. К поискам убийцы был привлечен кинолог и служебная собака по кличке Бона. Собака взяла след от трупа, а затем искала орудие убийства, и оба раза вышла к зоне отдыха на аллее Раевского. Орудие убийства в итоге обнаружено не было.