Парк Сосновка притягивает беды

27 сентября Сосновском парке был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался 38-летний местный житель. Мужчина был зарезан.

Раннее, весной в пруду парка нашли тело гендиректора транспортной компании, рядом с местом происшествия полицейские обнаружили его вещи.

В начале лета в сосновском водоеме был найден еще один утопленник.

В мае этого года в парке, во время семейной прогулки, пропала маленькая девочка. В результате патрулирования местности, ребенка быстро нашли.

В предыдущие года в лесопарке Сосновка произошел ряд других инцидентов, среди них – перестрелка, убийство женщины, автомобильная авария, изнасилования.

Парк Сосновка словно притягивает к себе неприятности. Возможно, большое количество преступлений, совершаемых в парке, может быть объяснено плохим освещением Сосновки. Чтобы решить проблему с темными тропинками, в 2019 году начали устанавливать новые осветительные комплексы, а также камеры наружного видеонаблюдения.