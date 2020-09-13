В Ленобласти на дороге нашли катер

В поселке имени Морозова во Всеволжском районе, к большому удивлению местных жителей, в самом центре населенного пункта оказался габаритный катер.

Неустановленные лица оставили его прямо осреди проезжей части. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.

На данный момент не установлено, кому именно принадлежит крупногабаритный катер, и каким образом он оказался посреди дороги. Пользователи социальных сетей в группе Вконтакте "Дорожный инспектор", где и появилось видео с брошенным катером, иронизируют, что катер выбросило на берег во время шторма, и что на дороге отсутствуют знаки, запрещающие парковку суден, так что все в порядке.