Рейс из Симферополя в Санкт-Петербург ждали больше 10 часов

Вчера, в воскресенье 30 августа, не вылетел рейс Симферополь-Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Пассажиры жаловались, что находятся в аэропорту Симферополя с 12-13 часов: вылет должен был состояться в 16:00, людей дважды сажали на борт и дважды высаживали с борта. «Багаж не выдают, в гостиницы не размещают, когда улетим, не говорят», — сообщили пассажиры в 23 часа.

Представители авиакомпании заявили, что рейс отменили из-за технических неполадок. Пассажирам были предоставлены питание и напитки, согласно ФАПам. Позже всех пассажиров расселили в гостиницы. В Петербург пассажиров отправят другими рейсами.