В Пулково задержали несколько рейсов из-за снегопада

В аэропорту «Пулково» сегодня задержали вылет 18 рейсов. Задержку вызвал обрушившийся на город снегопад, пишут "Невские новости".

Отмечается, что на подготовку взлетной полосы в условиях сильных осадков требуется больше времени. Рабочие воздушной гавани оперативно расчищают ее от снега, приводя в порядок.

Согласно данным онлайн-табло, задержали самолеты в Москву, Сочи, Ижевск, Апатиты, Иваново, Краснодар, Архангельск Нижнекамск и Симферополь.

СМИ сообщают, что для вылетов и прилетов также используются запасные аэродромы. Так, один самолет, который направлялся в Петербург из Челябинска, из-за непогоды направили на посадку на запасной аэродром в Москве.