Пьяный петербуржец чуть не утонул, переплывая Неву

Пресс-служба УТ МВД по СЗФО сообщила о спасении мужчины из Невы. 26-летний петербуржец выпивал с друзьями и попытался доказать, что запросто переплывет реку, а потому не стал мешкать и прыгнул в воду. Отплыв от берега, мужчина почувствовал, что его сносит течение, и стал звать на помощь.

К счастью, неподалеку, возле Литейного моста, находились сотрудники транспортной полиции, которые услышали крики и спасли петербуржца. Пловца вытащили из воды с помощью спасательного круга и веревки, а потом оказали необходимую помощь на борту патрульного катера.