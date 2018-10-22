Спасение утопающих: ученые создали плот для спасения с тонущих самолетов

Цифры не врут

Статистика утверждает, что путешествовать по воздуху гораздо безопаснее, чем на любом виде наземного транспорта, однако люди до сих пор считают, что самолеты и вертолеты – это страшно, и лучше передвигаться по земле. Примерно такое же мнение складывается и о числе выживших после авиакатастроф.

Чтобы развеять страхи об этом, стоит обратиться к результатам статистической обработки 568 крушений самолетов, произведенных в США с 1983 по 2000 года. Число погибших при авариях воздушного судна оказалось 5% от общего числа, а в таких авариях, как разлом самолета на части, удары о землю, выжившими оказались 50% пассажиров. В число аварий, кстати говоря, входили и те, которые произошли без осуществленного взлета. В целом, за почти 100 лет существования гражданской авиации погибло менее 150 тыс. человек. Для сравнения – за год в ДТП погибают 1,25 млн человек по всему миру.

Если самолет совершает экстренную посадку на воду, то шансы выжить у пассажиров и членов экипажа возрастают за счет водной поверхности, поэтому маршруты, которые проходят через водоемы, – самые безопасные, но в то же время и самые сложные. Никогда не знаешь, что тебя ждет на воде. Эта стихия непредсказуемая и может сделать с самолетом все, что угодно. Именно поэтому, как только самолет успешно приводнится, главная задача экипажа и пассажиров – покинуть лайнер как можно быстрее.

Где вода – там беда

Сесть на воду гораздо сложнее, чем на твердую поверхность. Когда самолет приземляется, шасси сцепляются с асфальтом, обеспечивая его успешную посадку. При посадке на воду пассажиры и члены экипажа могут столкнуться с непредсказуемостью стихии, поэтому, когда путь проходит через водные бассейны, бортпроводники обязаны проводить подробный инструктаж на случай аварийного приводнения.

После полной остановки судна начинается эвакуация, и командир отдает приказ о спуске на воду спасательных плотов, которыми снабжен авиалайнер. Экипаж судна должен организовать эвакуацию так, чтобы на воздушном корабле не возникло паники, давки и столкновений. Также нельзя допустить скопления большого количества людей в одном месте – это приведет к более быстрому затоплению лайнера.

Спасательные плоты относятся бортпроводниками к нужным выходам вручную, крепятся канатами к двери (чтобы не унесло водой) и сбрасываются на воду. Спасательный плот наполняется воздухом после использования пусковой веревки, которая соединяет клапан с газовыми баллонами, встроенными в боковых частях плота. При сбросе плота срабатывает система наполнения воздухом от встроенных сбоку плота баллонов.

Пассажиры в спасательных жилетах должны спокойно покинуть лайнер, используя эвакуационные выходы. Командир уходит с самолета последним, убедившись, что там никого не осталось.

Аварийно-спасательный плот обеспечен двойным днищем и камерой плавучести с двумя отсеками. Камера разделена на две автономные секции, чтобы при повреждении одной из секций неповрежденная часть ее заменила и продолжала держать на плаву пассажиров.

Фото: U.S. Air Force / Wikimedia Commons

Спасательные плоты заполняются людьми по очереди. Даже если плоты были выброшены на воду близко друг к другу, волны все равно унесут их в разные стороны. Поэтому, после того, как пассажиры заполнят плоты, их прикрепляют друг к другу специальными канатами.

При приводнении нужно учитывать немалый ряд обстоятельств и факторов, например, тип авиалайнера, высота волн, скорость ветра, есть ли поблизости суша, а также что при успешной посадке на воду самолет будет находиться на плаву в течение 30-40 минут. За это время нужно успеть эвакуировать пассажиров и экипаж из судна.

1000 и 1 несчастье

История знает немного успешных аварийных посадок на воду. Одним из самых громких случаев стало приводнение лайнера Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» в августе 1963 года. Маршрут советского самолета проходил через Ленинград и следовал из Таллина в Москву. Командиром экипажа был назначен Виктор Мостовой.

После вылета из столицы Эстонии командир заметил, что при уборке шасси переднюю часть заклинило. Возвратиться в аэропорт Таллина было опасно – тот был окутан плотным туманом. Самым близким аэропортом для аварийной посадки оказался Пулково, и диспетчеры направили лайнер именно туда.

Самолет с неисправным шасси смог бы приземлиться лишь на специально вспаханную грунтовую полосу, так как она позволила бы свести к минимуму риск появления искр при приземлении, то есть самолет избежал бы возгорания и взрыва. Командиру повезло – именно такая полоса и была в Пулково.

Читайте также из рубрики Наука: Новосибирские ученые предложили способ избавления от свалок

Однако экипаж ждал неожиданный поворот – отказал левый двигатель. Командиру нужно было срочно что-то предпринять, к тому же у самолета оставалось совсем мало топлива. Мостовой связался с диспетчерами и спросил, можно ли пролететь через центр города. Не придумав ничего лучше этого, люди на другом конце провода дали добро, и командир направил самолет прямиком через Ленинград.

До аэропорта оставался 21 километр, но Мостового ждал еще один неприятный сюрприз. В районе Исаакиевского собора заглох второй двигатель, а приземлиться оставалось никуда иначе, как на водную гладь Невы. Мостовой стремительно направил лайнер над Литейным мостом, минуя Большеохтинский, затем перелетел через тогда еще строящийся мост Александра Невского и спланировал на реку возле Финляндского железнодорожного моста.

Недалеко от приводнения Ту-124 проплывал паровой буксир, который и вытянул тонущее судно к берегу. Капитан буксира подплыл к лайнеру и спросил Мостового, как будет лучше их зацепить. Командир лайнера решил, что необходимо разбить стекла кабины пилотов и зацепить трос за штурвалы. Так, самолет подтянули к заводу «Северный пресс», вдоль берега которого стояли деревянные плоты.

Когда лайнер был почти у берега, его поломанное при посадке на воду крыло аккуратно легло на плоты и образовало трап, по которому пассажиры вышли на берег. Никто из 44 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал. Пассажиров лайнера отвезли в Пулково, откуда их отправили обратно в Таллин.

Командира корабля Виктора Мостового хотели наградить орденом Красной Звезды, но приказ Никита Хрущев так и не подписал. Весь экипаж и вовсе отправили на допрос в КГБ и обвинили в «разгильдяйстве и сумбурности», однако после освещения случая в западных СМИ власти решили не наказывать никого из них.

Случай хранился в строгой секретности. Говорили, что все снимки были уничтожены, но до наших дней все-таки дошло пару фотографий, когда на Неве можно было увидеть плавающий самолет.

Фото: gazeta.ru

Столкновение с гусями и неполадки в системе

Несмотря на то, что посадка на Неву прошла удачно, в дальнейшем было строго-настрого запрещено пролетать над центром города. Опыт командира корабля Виктора Мостового стал знаковым для летчиков со всего света, и вплоть до сегодняшнего дня во всех авиакомпаниях мира на специальных тренажерах отрабатывается аварийная посадка самолета на воду.

Существует версия, что именно опыт командира Мостового позволил совершить еще одно так называемое чудо, правда в другой части мира. Случай произошел в 2009 году, когда из-за попавших в двигатели судна канадских гусей авиалайнер А320 компании US Airways со 150 пассажирами на борту приводнился на Гудзоне. Спустя 40 секунд после взлета пилоты сообщили диспетчеру, что им не удалось избежать столкновения с птицами, пассажиры уже чувствовали запах гари на борту лайнера. Боинг стал стремительно терять высоту, и командиру Челси Салленбергеру пришлось вынуждено посадить самолет на реку. Тогда только пять человек получили травмы различной тяжести. Это был четвертый случай в истории, когда никто из пассажиров и членов экипажа не погиб. Всего случаев вынужденной управляемой посадки самолетов на воду насчитывается 11.

Есть эпизоды, когда лайнерам приходилось приводняться и в открытых водных бассейнах, но даже в такие моменты пилоты все равно старались сажать самолеты как можно ближе к суше. Например, в 1956 году боинг американской компании Pan Am вылетел из Гонолулу в Сан-Франциско. Когда самолет пролетал над Тихим океаном, у него отказало два двигателя из четырех. Командир экипажа принял решение садиться на воду. Он разместил пассажиров и экипаж на спасательные плоты подальше от лайнера, чтобы при погружении под воду лайнер не затянул их с собой. Никто из людей не пострадал, не считая царапин и небольших синяков. Спустя час после того как лайнер затонул, спасенных подобрала береговая охрана.

Двухнедельный круиз по океану

Чтобы садиться на воду было еще более безопасно, российский холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал аварийно-спасательный плот с автоматической системой раскрытия и установки на воздушных судах. Новый плот намного легче, чем другие, существующие в мире, – его вес не превышает 45 кг. Плот может выдержать до 17 человек, он может держать людей на плаву в течение 14 суток. Обычные плоты на 12 человек весят 65 кг и выше.

Плот защитит пассажиров от непогоды, а также низких и высоких температур – от -30 до +65 градусов благодаря «закрытой» конструкции (в поперечном сечении его форма представляет усечённый 12-ти угольник, описанный окружностью диаметром 3,2 м). Дно плота покрыто теплоизоляцией, для предотвращения охлаждения со стороны воды. Навес или тент плота состоит из двух водонепроницаемых слоев ткани разделенных воздушной прослойкой, для сохранения тепла внутри. На тенте имеются четыре герметичных смотровых окна, два противоположных друг другу входа, оборудованных надувными посадочными площадками, и один вход сбоку большего размера для облегчения погрузки людей, неспособных самостоятельно подняться на борт плота, также этот вход может быть использован для спасения людей вертолётом. Боковой вход оборудован посадочным трапом. Все входы закрываются и открываются замками на молниях.

Читайте также из рубрики Наука: Чем меньше, тем лучше: российские ученые разработали наноматериал будущего

Благодаря прочному материалу, плот устойчив к холоду, а также защищен от озона, ультрафиолетовых лучей и загрязняющих жидкостей. Отличительной чертой ткани является адгезионная прочность (прочность клеевого соединения, определяющаяся силами сцепления клея с соединяемым им материалом) между покрытием и основой материала, которая достигла результата 1,5 кгс/см – большего, чем адгезионная прочность других тканей, которая обычно не превышает 1 кгс/см. За счет этого достигается отсутствие утечки газа. Защита от У/Ф лучей реализуется благодаря свойствам прорезиненной ткани, такие лучи не проникают через резиновое покрытие.

На плот конечно же предусмотрен комплект аварийного снабжения, который, помимо еды и воды, включает в себя аптечку, сигнальные свистки и другие предметы первой необходимости. Однако, как комментирует пресс-служба холдинга «Технодинамика», сейчас на опытном образце плота такого снабжения нет, но он планируется в обязательном порядке. На данный момент на плоте установлен отстойник дождевой воды.

Спасательный плот «Технодинамики» автоматически раскрывается на воде всего за 10 секунд. Надувание других плотов занимает обычно от 1 до 3-х минут. Удержание плота на воде обеспечивают две надувные камеры плавучести. Камеры изолированы друг от друга, что гарантирует поддержание плота на плаву, в случае повреждения одной из них. В случае повреждения плот имеет два клапана поддува для подкачки плота вручную. Для того, чтобы предотвратить повреждение конструкции плота из-за возникшего давления, на нем установлены предохранительные клапаны. Их функция – сбрасывать незапланированные нагрузки за счет выпуска избытков газа или воды, и запускаются они, как только возникнет то самое давление. Вручную никто их в действие не приводит.

Разработка холдинга соответствует всем международным стандартам и нормам, которые предъявляются к аварийно-спасательному оборудованию с автоматическим раскрытием. Основные из них – плот способен выдерживать на плаву влияние окружающей среды до 30 суток (максимум), имеет на борту аварийное снабжение в виде еды и предметов первой необходимости, имеет тент для защиты находящихся на нем людей от воздействия внешней среды, выдерживает более 6 человек на борту, камера плавучести должна быть разделена на два отсека и т.д. Разработка стала первым в России образцом спасательной техники, которому присудили все необходимые характеристики.

По завершению испытательных работ плот будет установлен на все типы самолётной техники.