Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии

В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержан 62-летний актер Никита Струков. Как сообщает 78.ru, по версии следствия, он совершил развратные действия в отношении подростка.

Как отмечает "ПД", заявление на актера написал 15-летний пострадавший. Подросток рассказал, что познакомился со Струковым в детском лагере в Ленобласти. Мужчина пригласил его в гости на Канонерский остров и там приставал.

По данным источников, потерпевших может быть больше.

Никита Струков снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей", фильмах "Трудно быть богом", "Убойная сила - 3" и других.