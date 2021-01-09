В поселке в Ленобласти катание на "ватрушке" закончилось госпитализацией трехлетнего малыша

Во Всеволожском районе трехлетний малыш повредил голову, катаясь на тюбинге с горки. Как пишет "Форпост", инцидент произошел на днях в поселке Воейково.



В момент происшествия с мальчиком был его отец. Семейство решило прокатиться на "ватрушке" с ледяной горы. Внизу малыш ударился головой. Его с различными травмами (не уточняется, насколько они тяжелые) доставили в больницу.

Следователи выясняют обстоятельства происшествий с попаданием детей в больницы после катания с горки, так как в последние дни их случилось несколько.

Как писал Санкт-Петербург.ру, также на днях в Муринском парке пятилетний ребенок разбил голову, катаясь на тюбинге.