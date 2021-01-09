В Ленобласти при взлете разбился самолет

В Ломоносовском районе Ленобласти рухнул четырехместный легкомоторный самолёт Piper Cherokee. Катастрофа произошла в пятницу днем, еще на взлете с аэродрома "Гостилицы", передает "ПД".

Три человека погибли, в том числе пилот – Николай Иванов. Он был действующим сотрудником подведомственного петербургскому комитету по транспорту госучреждения, отмечает ТАСС. Самолетом он управлял в свободное от работы время и имел большой опыт и число полетов.

По данным спасателей, над посадочной площадкой аэродрома могли столкнуться два легкомоторных самолёта Cessna 150 и Piper Cherokee. Cessna приземлился с небольшими повреждениями, его пилота госпитализировали.