Петербуржцы выстроились в «живой самолет» в память о погибших при взрыве российского самолета над Синаем

В воскресенье, 28 октября на Марсовом поле собрались жители Петербурга, желающие почтить память жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом.

Акцию «Живой самолет» организовал благотворительный фонд «Рейс 9268». Участники расчертили на песке план воздушного судна с номерами мест и заняли их, держа в руках фотографии погибших пассажиров, находившихся там в момент взрыва.

Несколько человек держали белые ленточки, имитирующие контур самолета. Участники трясли ленточки, создавая иллюзию «жизни» воздушного судна.

Всего на акцию пришли около 200 человек. Среди них были как родные погибших, так и волонтеры.

Акция посвящена памяти людей, которые погибли в результате теракта 31 октября 2015 года при крушении российского самолета Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Рейс 9268 следовал маршрутом из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека, в том числе 25 детей.

На борту заложили бомбу. Ответственность взяли на себя члены террористической организации «Исламское государство».