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Картина дня: теракт в Архангельске, годовщина катастрофы над Синаем и запрет рекламы услуг по написанию дипломов

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Темы дня

Кто устроил взрыв у здания ФСБ и почему ввели запрет на помощь в написании научных работ.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал взрыв у здания ФСБ в Архангельске. Первыми среди петербургских СМИ об этом сообщили «Невские новости» (09:25), «Фонтанка» (09:30) и Gazeta.SPb (09:35).

Бомба на входе в здание сработала в 08:52, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. В результате происшествия погиб студент, который и принес взрывное устройство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и незаконном хранении боеприпасов. В настоящее время сотрудники ведомства пытаются установить мотивы преступления.

Второй темой, по данным «Монитора», стала годовщина крушения самолета А321 над Синаем. Первыми об этом написали «Мойка78» (07:40), «Невские новости» (09:10) и Gazeta.SPb (10:35).

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику жертв трагедии, который установлен на Серафимовском кладбище. Помимо этого, в Троице-Измайловском соборе прошла поминальная панихида.

Крушение самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-Эль-Шейха в Петербург, произошло 31 октября 2015 года. На борту самолета находились 224 человека, в результате трагедии никто не выжил. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории России и СССР.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал закон о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций и научных работ. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (11:15) и 47news (16:05).

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий рекламировать услуги по написанию дипломов, курсовых, диссертаций и других научных работ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки», – говорится в указе.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».

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