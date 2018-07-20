Мигрант ранил 14 пассажиров автобуса в немецком Любеке

В немецком Любеке неизвестный мужчина, проезжавший в пригородном автобусе, ранил кухонным ножом 14 человек, сообщает LN. Два человека получили тяжелые ранения, остальные пассажиры отделались неглубокими порезами.

Злоумышленника задержал прибывший наряд полиции. Им оказался 35-летний выходец из Ирана, его имя не раскрывается в интересах следствия. Мотив нападения на пассажиров выяснить пока не удалось.

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Ранее, 27 апреля, похожий инцидент произошел в китайской провинции Шэньси, где молодой человек с ножом убил семерых школьников. Полиции удалось задержать подозреваемого. Предположительно, молодой человек решил отомстить за издевательства над собой.