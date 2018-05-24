В Москве мужчина захватил семью в жилом доме, один заложник погиб

Московские сотрудники полиции и Росгвардии провели спецоперацию по задержанию мужчины, который захватил семью в жилом доме на востоке столицы России. Об этом сообщил «Интерфакс».

Информация об инциденте на улице Молостовых поступила в правоохранительные органы вечером 24 мая. «При проверке сообщения установлено, что находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок и незаконно удерживает в помещении семью из трёх человек, которые проживают в соседней комнате указанной квартиры», – рассказали в полиции.

Во время оперативных мероприятий злоумышленник ранил мужчину, находившегося в заложниках, пострадавший вскоре скончался. При задержании нападавший ударил себя ножом, его госпитализировали. В пресс-службе полиции отметили, что женщина и ребенок, которые находились в квартире, не пострадали.

По предварительным данным, инцидент случился в связи со спором из-за квартиры. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и захвате заложников.

Согласно информации Mash, нападавшего зовут Александр Боровой. Предположительно, у него был конфликт с сыном. На странице в социальной сети «Одноклассники» Боровой написал, что его преследуют «черные риэлторы».