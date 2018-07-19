На Кирилловской улице «сотрудники ЖКС» украли дореволюционные ворота

В доме 18 на Кирилловской улице исчезли кованые дореволюционные ворота. Жильцы рассказали, что к демонтажу были причастны сотрудники жилкомсервиса, однако в самом ЖКС №3 Центрального района об исчезновении ничего не знают. По словам представителей управляющей компании, в ближайшее время ворота должны были отремонтировать.

Попытки активистов узнать, кому и зачем могли понадобиться ворота, не увенчались успехом. Собственники квартир согласия на демонтаж ворот, являющихся общим имуществом дома, не давали. По факту кражи было направлено заявление в полицию, об исчезновении уведомили комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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Ранее в Курортном районе Петербурге украли двух волков Забивак – символов Чемпионата мира по футболу. Фигуры высотой 1,8 м и стоимостью 348 тыс. рублей вывезли из поселков Комарово и Солнечное. По факту исчезновения талисманов мундиаля было возбуждено уголовное дело.

Фото: Анна Капитонова, член президиума СПбО ВООПИиК