Вандалы попытались спилить скульптуру кота Василия в Петербурге

Неизвестные хулиганы повредили фигуру стального кота Василия, расположенного на улице Якубовича. Об этом сообщили представители кафе-приюта «Республика кошек».

Вандалы хотели спилить метровый памятник коту-путешественнику. Они частично повредили скульптуру, но она осталась на месте. Василия восстановят к 8 июня, Дню петербургского кота.

В «Республике кошек» отметили, что неизвестные за несколько лет украли больше 20 стеклянных глаз скульптуры.

Нападение на Василия стало вторым инцидентом за последнее время у «Республики кошек». Ранее там изрисовали фигуру кота Фунтика.

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