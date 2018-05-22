Вандалы изрисовали памятник Фунтику возле «Республики кошек»

Хулиганы повредили памятник котенку Фунтику, который расположен возле кафе и музея «Республика кошек» на улице Якубовича. Об этом в социальных сетях рассказала администрация учреждения.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. Неизвестные разрисовали памятник синей краской, а также оставили надпись на фасаде дома No19.

«Произошло это накануне Дня защиты детей (а Фунтик, как известно, памятник именно для маленьких петербуржцев и исполняет детские мечты), а также за две недели до дня рождения скульптуры – 8 июня», – добавили в «Республике кошек».

Представители котокафе добавили, что осенью 2016 года Фунтика попытались украсть, однако горожанам и сотрудникам «Республики» удалось его спасти. Памятник вернулся на место летом 2017 года.

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