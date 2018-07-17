В Петербурге украли второго Забиваку – символ ЧМ-2018

Второго волка Забиваку, являющегося талисманом Чемпионата мира по футболу в России, похитили в Курортном районе Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на дежурную часть полиции района.

«Только что пришел заявитель, писать заявление о пропаже. По его данным, Забиваку украли на разделительной полосе в поселке Комарово», – рассказали правоохранители.

Первый Забивака исчез с газона на Зеленогорском шоссе в поселке Солнечное еще до финала ЧМ-2018. Пропажу талисмана ЧМ-2018 обнаружил работник расположенного неподалеку предприятия. Стоимость 180-сантиметровой фигуры составляла 348 тыс. рублей.

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Всего в Курортном районе установлены три Забиваки. Третья фигура находится на пляже «Ласковый». В местной администрации пообещали поскорее вывезти талисман, чтобы никто не украл.

Забивака – официальный талисман Чемпионата мира по футболу в России. Волк был нарисован томской студенткой Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году. В дальнейшем фигуру Забиваки использвали для брендирования официальной продукции мундиаля.

ЧМ-2018 проходил в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.