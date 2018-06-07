В Колпино детсад №18 закрыли на карантин из-за паратифа

В Колпино детский сад № 18 закрыли на карантин из-за инфекции паратифа. Первой заболела одна из воспитательниц, которая принесла инфекцию на работу. От женщины заразился один ребенок, которого госпитализировали в больницу №22.

После инцидента всех детей распустили по домам. В детском саду, заведующим которого является Татьяна Гусева, сейчас находятся только работники учреждения. Паратиф – это кишечная инфекция, схожая с брюшным тифом. Болезнь вызывается микроорганизмами рода сальмонелла.

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Это не первый подобный случай в Петербурге. Так в апреле текущего года на карантин закрыли детский сад №111 на Искровском проспекте. За месяц в дошкольном учреждении зафиксировали 35 случаев заболевания воспитанников острой кишечной инфекцией. Позже выяснилось, что речь идет о бактериях шигелла, вызывающих дизентерию и провоцирующих припадки у детей.

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