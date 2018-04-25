В детском саду №46 в Шушарах 16 детей заразились сальмонеллезом

В детском саду №46 в Пушкинской районе Петербурге выявили вспышку кишечной инфекции. В общей сложности в учреждении на Ростовской улице в поселке Шушары пострадал 21 человек, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

У 18 пострадавших, в том числе 16 детей в возрасте от 4 до 6 лет, обнаружили сальмонеллез. В больницы из-за инфекции попали четыре ребенка.

В Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники управления проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и принимают необходимые меры для предотвращения дальшнейшего заражения.

«В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Причины и условия формирования очага установлены», – заявили в ведомстве.

Накануне, 24 апреля, детский сад №46 посетила вице-губернатор Анна Митянина. Она сказала, что будут разработаны меры, которые могут позволить избежать вспышек инфекций в образовательных учреждениях.

«Сад переполнен, но ситуация тут связана не с тем, что в 2,5 раза больше детей, а с тем, что не доукомплектовано помещение пищеблока под это количество детей. Нужна была ещё одна плита, ещё одна раковина. Это технологические проблемы, и в ближайшее время это все будет скорректировано», – передает «Интерфакс» слова Митяниной.

В начале апреля стало известно, что в детском саду №111 на Искровском проспекте больше 10 детей попали в больницы, заразившись бактериями шигеллы. В общей сложности от инфекции пострадало почти 40 человек. Детсад был закрыт на карантин на месяц.

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