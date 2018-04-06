Детсад №111 закрыли на месяц, из-за инфекции пострадали 35 детей

Детский сад № 111 в Невском районе Петербурге из-за острой кишечной инфекции будет закрыт 30 дней.

В учреждении зафиксировали 38 случаев заражения шигеллой, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. От инфекции пострадали 35 детей и трое взрослых, 16 воспитанников детсада госпитализировали.

Специалисты в настоящее время проводят противоэпидемические мероприятия. Ситуацию контролирует руководство управления Роспотребнадзора.

О массовой госпитализации воспитанников детского сада стало известно в среду, 4 апреля. В администрации Невского района изначально сообщили, что инфекцию выявили у 21 человека. На следующий день детсад на Искровском проспекте закрыли на карантин.

Проверкой инцидента занимается Роспотребнадзор и управление Следственного комитета по Петербурге. Специалисты начали доследственную проверку, выясняются обстоятельства массового отравления.

Бактерии шигеллы распространяются через пищу. Они вызывают дизентерию, заболевание с синдромом интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта, и могут провоцировать припадки у детей.

Симптомы заражения, включающие диарею, тошноту, рвоту и лихорадку, обычно начинаются спустя несколько суток после употребления зараженной пищи.

Последствием инфицирования может стать синдром Рейтера, аллергическое состояние, вызывающее конъюнктивит, реактивный артрит или уретрит, воспаление мочеиспускательного канала.

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